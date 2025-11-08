El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa que la mañana será mayormente despejada, con intervalos nubosos que podrían aparecer en la tarde, aunque sin afectar la claridad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Ribadumia y sus alrededores.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, lo que se considera una brisa ligera. Esta condición de viento, combinada con la temperatura moderada, hará que el día sea ideal para paseos y actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:20 horas. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo el día.

