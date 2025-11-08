El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 87% al amanecer. A lo largo del día, esta cifra irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 64% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste a velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas, lo que sugiere que cualquier llovizna será mínima y no afectará las actividades al aire libre. La situación se mantendrá estable, con cielos cubiertos en la tarde, pero sin indicios de tormentas o lluvias intensas.

El viento, que soplará predominantemente desde el sureste, será suave, con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h en las horas más activas del día. Esto proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde cuando las temperaturas comiencen a descender.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Redondela sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubosidad por la tarde y temperaturas agradables. Las condiciones son ideales para disfrutar de un día al aire libre, con la tranquilidad de que no se esperan precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.