El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , con una humedad relativa del 98%, lo que indica un ambiente fresco y húmedo. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 11 grados a la 01:00 y 10 grados entre las 02:00 y las 08:00.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con intervalos de nubes que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias en las primeras horas. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente. Para las 09:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, y a las 10:00 horas, suba a 13 grados. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 90% a las 11:00 horas. El cielo seguirá presentando intervalos nubosos, pero sin llegar a cubrirse completamente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 17 grados a las 16:00 horas. La humedad continuará disminuyendo, situándose en un 73% a las 16:00. El viento, que se mantendrá en dirección noreste, aumentará ligeramente su velocidad, alcanzando hasta 5 km/h. A partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá mayormente despejado.

En la noche, las temperaturas volverán a caer, alcanzando los 11 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 93% hacia las 22:00 horas. El viento se suavizará, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. En general, la noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente fresco y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.