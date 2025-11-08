El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde, aunque se espera que en el periodo de 07:00 a 13:00 horas haya un leve incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 10%. Sin embargo, las precipitaciones no deberían ser significativas, ya que se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea mínima.

Durante la tarde, el tiempo seguirá siendo mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados . La humedad se mantendrá alta, alrededor del 68%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo más frío de lo que indican los termómetros. El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de entre 5 y 17 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la nubosidad podría limitarla en algunos momentos del día. A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con temperaturas que descenderán a unos 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, y no se anticipan tormentas.

Los ciudadanos de Pontecesures deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de alguna lluvia ligera, especialmente en las primeras horas. Es recomendable llevar un abrigo y, quizás, un paraguas, aunque las precipitaciones no deberían ser un inconveniente significativo. La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día que, aunque gris, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.