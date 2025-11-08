El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. Según los datos meteorológicos, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y 18 grados a lo largo del día, comenzando con temperaturas más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé una ligera lluvia en la madrugada, con un total de 2 mm acumulados. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 5% de probabilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar húmeda, el resto del día será mayormente seco.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h, predominando del norte y noreste. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando con intervalos nubosos y la presencia de niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad. A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje en gran parte, con momentos de sol intercalados con nubes. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa un regreso a condiciones más nubosas, aunque sin lluvias significativas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y variable, con la posibilidad de lluvias ligeras en la mañana y un tiempo más despejado hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un inicio de jornada húmedo, pero que disfruten de un ambiente más agradable a medida que el día progrese.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.