El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avancen las horas, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un cielo cubierto en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescor, sobre todo en la mañana, cuando las temperaturas son más bajas. A medida que el día avanza, la combinación de temperaturas más cálidas y la humedad puede dar lugar a una sensación más templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la madrugada se podría presentar bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día mayormente seco.

El orto se producirá a las 08:15, brindando luz natural a la localidad, mientras que el ocaso se espera para las 18:19, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco y despejado, se tornará más nublado hacia la tarde. En resumen, se prevé un día variado en Ponte Caldelas, con temperaturas agradables y condiciones mayormente secas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.