El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Poio se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que irán cubriendo el cielo. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementa ligeramente, aunque se prevé que las lluvias sean escasas, con un 5% de probabilidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 16 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% a esta hora, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades de hasta 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 10 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al caer la tarde.

A partir de las 18:00 horas, el cielo se tornará más cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, la posibilidad de chubascos ligeros no se descarta. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando el 92%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado en la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 16 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante las horas de la tarde. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.