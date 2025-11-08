El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde. A partir de las 14:00 horas, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, y hacia la tarde-noche, se prevé un cielo muy nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados . La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% en las primeras horas del día, lo que indica que es poco probable que se produzcan chubascos. La situación se mantendrá estable, con un ambiente seco y sin tormentas a la vista, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 5 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.

La salida del sol se producirá a las 08:15, y el ocaso será a las 18:19, lo que ofrece un buen número de horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta favorable, con cielos despejados en la mañana y un aumento de nubosidad por la tarde, sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las horas de luz y el ambiente fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.