El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día, aunque la precipitación será mínima, con un total estimado de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, y se espera que las condiciones mejoren notablemente, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 11 grados .

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 88% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para los habitantes y visitantes de la zona.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 5 km/h, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más tranquilo y apacible. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 31 km/h en la madrugada, pero se irán suavizando a lo largo del día.

A partir del mediodía, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la humedad, hará que la sensación térmica sea más cálida y agradable.

Por la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados . La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque comenzó con algo de nubosidad y frescor, se transformará en una jornada soleada y agradable, ideal para disfrutar de las bellezas naturales de Oia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.