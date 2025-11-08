El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día, aunque la precipitación será mínima, con un acumulado de solo 0.1 mm. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, proporcionando un respiro a los residentes que buscan disfrutar de un día al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados durante la mayor parte de la jornada. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 98% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque la disminución de la humedad a lo largo del día, que se espera que baje a un 75% por la tarde, mejorará la comodidad general.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 4 y 11 km/h, predominando del norte y noreste. Estas condiciones de viento serán más notorias en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría aportar una sensación refrescante, especialmente durante los momentos más cálidos del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas y nula en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo pueda estar parcialmente nublado, no se anticipan lluvias significativas que interrumpan las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:21. La temperatura descenderá a unos 12 grados hacia la noche, creando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables y vientos suaves, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.