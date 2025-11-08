El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en la primera parte de la tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en el horizonte. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, lo que sugiere que cualquier llovizna será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de un paseo o realizar actividades al exterior.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 10 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente templado y cómodo para disfrutar de las actividades vespertinas.

En cuanto a la humedad, se prevé que descienda gradualmente a lo largo del día, comenzando en un 100% y bajando hasta un 60% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más seco y agradable, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas caigan nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y no se anticipan fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar la tranquilidad de la noche en O Porriño. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente soleada y templada, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.