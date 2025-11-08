El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Durante la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación es del 5% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 82% al amanecer.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará gradualmente, y se espera que para el mediodía la nubosidad disminuya, dejando paso a un ambiente mayormente soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un respiro agradable después de la frescura matutina. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 90% a media mañana.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 14 km/h por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15-16 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, la nubosidad podría aumentar nuevamente, aunque sin expectativas de precipitaciones significativas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 85% en las horas nocturnas. El viento continuará soplando desde el sureste, aunque con menor intensidad, lo que permitirá que la noche sea tranquila y fresca.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas bajen.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.