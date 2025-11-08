El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas, alcanzando los 12 grados centígrados a las 00:00 horas, y descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 17 grados centígrados. Se espera que el termómetro marque 16 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, situándose en torno al 70% al final de la jornada, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas. Durante la mañana, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un 15% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00 horas, aunque las cantidades esperadas son muy bajas, con un total de 0.2 mm pronosticados. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el sol podría asomarse más a menudo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo velocidades similares. Esto significa que, aunque el viento será perceptible, no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables por la tarde y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo fresco pero cómodo. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.