El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero comenzará a disminuir gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h, predominando direcciones del norte y del oeste. Esta brisa ligera contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que no se anticipan lluvias significativas. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol se espera para las 18:19, ofreciendo un hermoso espectáculo natural que culminará un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.