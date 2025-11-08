El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero comenzará a disminuir gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h, predominando direcciones del norte y del oeste. Esta brisa ligera contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.
La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que no se anticipan lluvias significativas. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
En resumen, el tiempo en Mos para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol se espera para las 18:19, ofreciendo un hermoso espectáculo natural que culminará un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»