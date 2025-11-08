El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo variado en Moraña, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados .

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará ligeramente. A partir de las 12:00 horas, se anticipa un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes poco densas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h en la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Moraña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y mayormente soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se anticipan tormentas, la nubosidad podría aumentar hacia la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más cubierto.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 23:00 horas. La humedad también se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, el día de hoy en Moraña se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.