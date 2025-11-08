El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con una ligera precipitación de 0.3 mm, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 99%, lo que indica un ambiente bastante húmedo.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con un cielo cubierto en las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A partir de las 18:00, cuando el sol se ponga a las 18:19, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% entre las 01:00 y las 07:00 y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una sensación de humedad elevada. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y bruma en las primeras horas del día. Se recomienda precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad y a las condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.