El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 72% por la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría ser notable en zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin llegar a cubrir completamente el cielo. Esto permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades recreativas y deportivas.

Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente a alrededor de 11 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la ausencia de nubes facilitará la observación del cielo nocturno.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.