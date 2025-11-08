El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se espera en Meis un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados a media mañana.

A lo largo del día, el cielo permanecerá poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un pico de 16 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo a un 73% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Meis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá más despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá en niveles aceptables. La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día agradable y tranquilo.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.