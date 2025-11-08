El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados, con una ligera brisa proveniente del sureste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las horas centrales del día, aunque no se anticipan tormentas.

Durante la tarde, el cielo se tornará nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 16 grados. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. El viento se mantendrá del sureste, con rachas que podrían alcanzar los 12 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 21:00 horas. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras en las horas nocturnas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 87%, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables durante la tarde. La posibilidad de lluvias es mínima, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo para la noche, ya que las temperaturas descenderán y la humedad aumentará, creando un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.