El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , con una humedad relativa del 89%, lo que indica un ambiente fresco y algo húmedo. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados a la 01:00 y 02:00 horas, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un inicio de día agradable.

Sin embargo, a partir de las 02:00 horas, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad aumentará, y para las 06:00 horas, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura más intensa. La temperatura descenderá ligeramente a 9 grados, y la humedad alcanzará el 100%, lo que podría dar lugar a un ambiente más frío y húmedo.

Durante la tarde, la situación se estabiliza un poco, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 16 grados . A las 12:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados, con cielos parcialmente nublados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad entre las 01:00 y 07:00 horas, y un 5% entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto en algunos momentos, las lluvias no son esperadas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h a lo largo del día. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica se mantenga en niveles agradables, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 21:00 horas, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Marín experimentará un día con cielos mayormente despejados, temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.