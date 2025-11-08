El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 7 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 98% en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, se prevé que la bruma y la niebla se alternen, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 15% en las primeras horas y disminuyendo a un 0% en la tarde y noche.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h, predominando de dirección oeste. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En cuanto a la visibilidad, se recomienda precaución en las primeras horas del día debido a la niebla y la bruma, que podrían dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que el sol se eleve, se espera que la visibilidad mejore, aunque el cielo seguirá cubierto.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su máximo, con un ambiente más templado, aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad. La tarde se presentará con nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se prevén claros significativos.

En resumen, el día en Lalín será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias, la niebla y la bruma podrían ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y que tomen precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.