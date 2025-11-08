El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 horas, se prevé un cielo despejado (11n) que se mantendrá hasta las 03:00 horas, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos (13n) entre las 02:00 y las 03:00 horas, aunque las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una ligera disminución a 11 grados hacia las 04:00 horas. La humedad se mantendrá en torno al 92%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso (14n) y muy nuboso (15n) a partir de las 05:00 horas, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados hacia las 16:00 horas. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 12:00 horas, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento ligero contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse (11n) a partir de las 19:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:20 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, pero sin riesgo de lluvias, lo que promete una noche tranquila y despejada.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.