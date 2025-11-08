El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se prevé una precipitación mínima de 0.1 mm. A medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro a los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura, combinado con la disminución de la nubosidad, permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 64% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del norte, que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea baja a lo largo del día, con un 5% de probabilidad en las primeras horas y disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar con algo de inestabilidad, el resto del día será mayormente seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del noroeste, tendrá ráfagas que variarán entre 6 y 9 km/h, lo que no representa un riesgo significativo. Las condiciones del viento serán favorables para quienes disfrutan de paseos o actividades en la costa, ya que no se anticipan ráfagas fuertes que puedan incomodar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 12 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:21. En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.