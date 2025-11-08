El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos y algunas lluvias escasas, especialmente durante el periodo de la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, lo que podría limitar la visibilidad y dar lugar a una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, mientras que por la tarde, se alcanzarán los 17 grados, ofreciendo un ligero respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y fresca. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 15% de posibilidades de lluvia entre las 7 y las 13 horas, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a un 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco ligero en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de calma y claridad hacia el final. Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de algunos claros al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.