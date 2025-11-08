El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% al amanecer, lo que generará una sensación de frío y podría contribuir a la formación de bruma y niebla en algunas áreas.

A medida que avance la mañana, las condiciones de nubosidad persistirán, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados. La bruma será un fenómeno notable, especialmente en las horas más frescas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y la tarde, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que rondarán los 7 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h. Esto podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica, aunque la alta humedad seguirá predominando.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La nubosidad continuará siendo densa, con periodos de cielo muy nuboso, lo que limitará la aparición de claros en el cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 90% hacia la noche, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las áreas más bajas. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con temperaturas estables y una alta humedad que podría generar bruma y niebla. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar atentos a la visibilidad reducida en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.