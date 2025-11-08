El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 1:00 y las 5:00 de la mañana.

A partir de las 6:00, el cielo se tornará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante las primeras horas y hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00, aunque esta sigue siendo baja, con un 5% de posibilidad. Esto indica que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propensas a lluvias intensas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. Hacia el final de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que no superarán los 14 grados y una baja probabilidad de precipitación. Los residentes deben prepararse para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día, y disfrutar de un ambiente tranquilo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.