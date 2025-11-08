El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad. La temperatura oscilará entre los 8 y 15 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Desde la madrugada hasta el mediodía, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 a 10 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 91% al 93%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a subir ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia las 14:00 horas, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas, el cielo se cubra de nubes, pasando de un estado poco nuboso a uno más cubierto. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de 13:00 a 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará más nublado, las posibilidades de lluvia son mínimas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 5-7 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los residentes de Cuntis disfruten de un cielo estrellado. La salida del sol se producirá a las 08:16 y su ocaso será a las 18:18, marcando un día con una duración de luz solar que, aunque breve, será agradable para las actividades diurnas.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.