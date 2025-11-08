El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes comiencen a aumentar, especialmente en las horas de la tarde, cuando el cielo se tornará nuboso, aunque sin previsión de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y bajando ligeramente a un 70% en las horas centrales de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, el viento será moderado y no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Catoira disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana, lo que es habitual en esta época del año.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes en la tarde, temperaturas frescas y sin lluvias. Un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el sol antes de que el frío del invierno se instale por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.