El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, A Cañiza se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 86%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla a los 10 grados hacia el mediodía.

El cielo presentará un aspecto poco nuboso en las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipan intervalos nubosos que podrían cubrir parcialmente el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mañana y un ligero aumento al 10% en la tarde, pero sin indicios de tormentas.

El viento soplará de dirección noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde. La temperatura máxima del día se prevé que llegue a los 14 grados, justo antes de que el sol comience a descender en el horizonte.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan rápidamente. Para las últimas horas del día, se anticipa que la temperatura caerá a 9 grados, con una humedad que se mantendrá en torno al 80%. La puesta de sol está programada para las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes en la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.