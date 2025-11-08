El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera un cielo muy nuboso, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con una temperatura mínima de 11 grados, pero se espera que el termómetro suba hasta los 16 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que alcanzarán el 95% a las 00:00 horas y que se mantendrán por encima del 90% durante la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, aunque no se prevén precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y 5% en la tarde, lo que sugiere que el día se desarrollará sin lluvias.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar los 19 km/h desde el este. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero no se esperan tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en Cangas. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo un final de jornada sereno y fresco, ideal para pasear y disfrutar de la belleza del entorno natural.

En resumen, el día en Cangas se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.