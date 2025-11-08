El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que podrían aparecer en la tarde, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 16 grados a lo largo del día. Las horas más cálidas se anticipan entre las 12:00 y las 15:00, cuando se alcanzarán los 16 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados y descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% y alcanzando picos de hasta el 95% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas matutinas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar despejado a presentar intervalos nubosos, especialmente en la tarde y al anochecer. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable para actividades al aire libre.

En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.