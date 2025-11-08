El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad. La temperatura oscilará entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 68% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa suave ayudará a mitigar el efecto. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 6 km/h del norte y noreste, y aumentando a 14 km/h del suroeste en las horas de la tarde. Esta brisa será un alivio en medio de la humedad, proporcionando un ambiente más fresco.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene baja, con un 5% de posibilidad en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, es poco probable que se produzcan chubascos. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá mayormente seco.

La visibilidad será buena, aunque se espera que la bruma se presente en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua. Sin embargo, esta bruma se disipará a medida que avance el día, permitiendo disfrutar de vistas despejadas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado por la tarde, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la brisa suave que acompañará a los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.