El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 68% en las horas centrales del día, para luego aumentar nuevamente hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los períodos. Esto sugiere que los residentes de Barro podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender notablemente al caer la tarde.

La salida del sol se producirá a las 08:16, y el ocaso está previsto para las 18:19, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. La combinación de cielos despejados por la mañana y nubosidad creciente por la tarde puede ofrecer un espectáculo visual interesante, especialmente durante el ocaso.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas frescas. Sin lluvias a la vista, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el descenso de temperaturas al caer la noche.

