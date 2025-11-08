El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un día con un tiempo variable, donde la presencia de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán la pauta. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en el periodo de la medianoche hasta las 7 de la mañana, con una probabilidad de precipitación del 15%. La temperatura en este momento se sitúa en torno a los 12 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán ligeramente, con cielos poco nubosos y temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 11 grados. La humedad comenzará a descender, aunque se mantendrá alta, rondando el 97% a las 2 de la tarde. El viento soplará del este a velocidades moderadas, alcanzando hasta 7 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca a la costa.

Durante la tarde, se espera que el cielo se cubra de nuevo, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un ambiente más gris. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 16 grados a las 1 de la tarde, pero comenzarán a descender gradualmente hacia la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad de precipitaciones significativas entre las 1 y las 7 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos despejados y temperaturas que caerán a 11 grados. La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que podría hacer que la noche se sienta fresca. El viento, que durante el día ha soplado del este, cambiará a direcciones más variadas, pero se mantendrá en velocidades suaves, alrededor de 5 a 10 km/h.

En resumen, Baiona experimentará un día con un tiempo cambiante, donde la combinación de nubes, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán la jornada. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un ambiente variable, especialmente en las primeras horas del día, pero con la promesa de cielos más despejados hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.