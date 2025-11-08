El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, As Neves se despertará con un ambiente fresco y variable. Durante las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en el periodo de las 00:00 a las 07:00, donde se registrará una precipitación de 0.8 mm. La temperatura en este tramo oscilará entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 96%.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, y se espera que las condiciones mejoren notablemente. Desde las 01:00 hasta las 03:00, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 10 grados. La bruma que se presentará en algunos momentos no afectará significativamente la visibilidad, aunque se recomienda precaución a los conductores.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que irán aumentando hasta alcanzar un máximo de 17 grados entre las 15:00 y las 16:00. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé que el cielo se cubra nuevamente, con un aumento de la nubosidad que podría llevar a un ambiente más fresco.

El viento soplará del sureste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h en las primeras horas del día, y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana. A partir de las 12:00, el viento cambiará a dirección noreste, manteniendo una velocidad constante que rondará entre los 5 y 7 km/h.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 5% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00. No se prevén tormentas, lo que sugiere que los residentes de As Neves podrán disfrutar de un día mayormente tranquilo y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Con el ocaso programado para las 18:19, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, ofreciendo una noche tranquila para los habitantes de As Neves.

