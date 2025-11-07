El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La situación se prevé especialmente intensa en las primeras horas del día, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo y potencialmente tormentoso.

A medida que avance la mañana, las tormentas continuarán siendo una posibilidad, con un 70% de probabilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 14 y 16 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 95%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas no mejoren significativamente. El cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, mientras que la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 95% hasta las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar rachas más intensas durante las tormentas. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría disminuir, pero aún se esperan rachas de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Las temperaturas frescas y la alta humedad crearán un ambiente húmedo y frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.