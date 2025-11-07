El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las condiciones son propicias para tormentas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a un 70% en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 16 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, con un 99% en la mañana y un 100% en la tarde. Esto generará un ambiente bastante húmedo y puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La precipitación será un factor clave hoy, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm en las horas de mayor actividad. Las lluvias serán intermitentes, pero se prevén momentos de intensidad moderada, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde. La lluvia escasa también se registrará en algunos momentos, pero no se descartan episodios de tormenta que podrían acompañar a las precipitaciones.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h en la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. Los ciudadanos de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día de inclemencias, llevando consigo paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre durante los momentos de mayor riesgo de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.