El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero se espera que se intensifiquen en algunos momentos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 9 mm en total, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.
La temperatura se mantendrá bastante constante a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la tarde, cuando se espera que el termómetro baje a 12 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el este-noreste, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.
La visibilidad se verá afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre. A pesar de las condiciones adversas, la naturaleza se verá revitalizada por las lluvias, lo que podría ser beneficioso para la flora local.
En resumen, hoy en Vilaboa se anticipa un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.
