El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 7 mm en las horas centrales del día, cuando la intensidad de la lluvia aumentará ligeramente.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que se mantengan entre 5 y 19 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se abriguen adecuadamente y estén preparados para las condiciones de viento y lluvia.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La combinación de la alta humedad y las lluvias podría generar condiciones resbaladizas en las carreteras, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 9 grados . La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% durante la tarde y la noche, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, el día de hoy en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.