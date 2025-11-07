El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00 y 13:00 a 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 14 grados, que aumentará ligeramente a 15 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 80-86%, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más pesadas y húmedas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas más activas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. En la tarde, se prevén vientos más suaves, con velocidades que rondarán los 10-15 km/h.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 80% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:21, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La noche se presentará más tranquila, con temperaturas que descenderán a los 12 grados, y una disminución en la probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Vigo se mantengan atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.