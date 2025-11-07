El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de cielo que se describe como "Cubierto con lluvia escasa" en el periodo inicial. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de tormenta que podrían intensificarse en ciertos momentos.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 80% durante el resto del día. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga vestirse adecuadamente para enfrentar el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 10 mm en el periodo de la tarde, lo que indica que las lluvias podrían ser más intensas en ese momento. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 17 y 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el sureste en la tarde, pero manteniendo una velocidad moderada. Esto podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas más frescas del día.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y un 80% en la tarde, lo que indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas donde se prevén las tormentas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.