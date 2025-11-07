El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se intensifiquen, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta alcanzará hasta el 95%. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 5 mm en diferentes periodos. Esto implica que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas, especialmente en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, pero aún manteniéndose en niveles elevados. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en los momentos más intensos de la tormenta.

Es recomendable que los ciudadanos de Tui tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra, dado el pronóstico de lluvias intensas. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta, que se prevén entre la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera una ligera disminución en la actividad de tormentas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Tui estará marcado por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias que podrían afectar la rutina diaria. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias será fundamental para garantizar la seguridad de todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.