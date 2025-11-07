El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más bajas de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad elevada, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y disminuirá ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 84% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en el periodo de 18:00 a 19:00. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde. Las rachas de viento serán más intensas en los momentos de tormenta, lo que podría causar incomodidades para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00 y 13:00 a 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas donde se prevén las tormentas más intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias deberían ir disminuyendo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. En resumen, se recomienda a los residentes de Tomiño que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y un viento notable, manteniendo siempre precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.