El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 76% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana y la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, se prevé que la actividad tormentosa se mantenga, con una probabilidad de tormenta del 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes. La tarde podría traer intervalos de nubosidad, pero las tormentas seguirán siendo una posibilidad constante.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida en momentos de lluvia intensa, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones de la carretera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, por lo que es recomendable estar preparado y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.