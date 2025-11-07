El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inalteradas, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en las siguientes. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 70% en este periodo.

Durante la tarde, la situación no mejorará significativamente. Las tormentas continuarán, y se espera que la lluvia se intensifique ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm entre las 06:00 y las 07:00 horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, mientras que la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar condiciones incómodas para los habitantes de la zona.

En la tarde, entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 90%, con intervalos nubosos y lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados, y la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las rachas de viento alcanzarán hasta 37 km/h, predominando del sur, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco.

Por la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 70% hasta la medianoche. Las lluvias serán menos intensas, con acumulaciones menores a 1 mm.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, especialmente durante la mañana y la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas adversas y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

