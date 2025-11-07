El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes y visitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles del 100% en la mañana y se mantendrá alta durante el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las primeras horas, aumentando a 40 km/h en los periodos posteriores. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones inestables, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, las tormentas se intensificarán, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 75% en los periodos críticos. Esto significa que es probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan entre 3 y 5 mm de lluvia en los periodos más activos, lo que, aunque no es una cantidad excesiva, puede ser suficiente para causar charcos y condiciones resbaladizas en las calles. La lluvia será más intensa en las horas de la tarde, por lo que se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es un día para estar preparado y tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.