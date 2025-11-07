El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 13 grados, con un ligero aumento a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, podría intensificar la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con un total estimado de hasta 6 mm, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que las tormentas sean más intensas. La lluvia comenzará a ser más evidente a partir de la tarde, con un incremento en la actividad tormentosa.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que se verá reducida debido a la bruma y las condiciones de lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

La tarde se caracterizará por un cielo cubierto con intervalos de nubosidad variable, y se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 14 grados. Hacia el final del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 40% de posibilidad de que se produzcan en las últimas horas de la jornada.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Es un día para estar preparado y tomar las debidas precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.