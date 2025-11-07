El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia intermitente.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que podría ofrecer un ligero respiro en medio de las condiciones húmedas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en el periodo de 18:00 a 19:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría provocar la caída de ramas o pequeños objetos en la vía pública.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 95% de probabilidad de que se produzcan tormentas. Esto sugiere que es posible que se presenten descargas eléctricas y que las lluvias puedan ser más intensas en esos momentos. Se aconseja a los residentes que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo y que estén atentos a las alertas meteorológicas.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una disminución gradual de la probabilidad de lluvia. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. La bruma también podría aparecer en las horas nocturnas, reduciendo la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y viento fuerte. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.