El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de nubes y la alta humedad mantendrán un ambiente fresco y húmedo. Las precipitaciones serán un factor importante, con un total estimado de 0.7 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que realmente son. En la tarde, se prevé que el viento disminuya ligeramente, pero aún se mantendrá en niveles que podrían ser incómodos para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 75% en las primeras horas y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura descenderá a unos 13 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo. El cielo seguirá cubierto, y las posibilidades de lluvia continuarán, aunque en menor medida. En resumen, se prevé un día gris y húmedo en Ribadumia, con lluvias y tormentas que podrían afectar las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.