El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, y aunque la temperatura no variará mucho, se espera que alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero sin descender por debajo del 76%.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Redondela deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser reconsideradas debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.